Joni Mitchell deu o seu primeiro concerto em nome próprio desde 2000

Joni Mitchell regressou no passado fim de semana aos palcos, para aquele que foi o seu primeiro concerto em nome próprio em mais de 20 anos.

A cantora e compositora canadiana atuou no Anfiteatro Gorge, em Quincy, Washington (EUA), ao lado de nomes como Annie Lennox, Blake Mills, Sarah McLachlan ou Marcus Mumford, entre outros.

Mitchell, de 79 anos, interpretou várias canções clássicas do seu vasto catálogo, acrescentando imprescindíveis como ‘Big Yellow Taxi’, ‘A Case of You’ ou ‘Both Sides Now’ ao alinhamento. Versões de ‘Summertime’, de George Gershwin, e ‘Why do Fools Fall In Love?’, de Frankie Lymon também marcaram presença.