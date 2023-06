Festival Rock à Moda do Porto anuncia primeiros nomes do cartaz

Foram anunciados os primeiros nomes do cartaz para a segunda edição do Rock à Moda do Porto, festival dedicado à música portuguesa, sobretudo a portuense.

O festival irá realizar-se nos dias 20 e 21 de outubro, na Super Bock Arena, e contará com concertos de Trabalhadores do Comércio, Jafumega e Pedro Abrunhosa (20) e Taxi, Clã e Mão Morta (21), com outros nomes ainda por anunciar.

Os bilhetes estão à venda com os preços a variar entre os 25 e os 35 euros (diário) e os 49 euros (passe).