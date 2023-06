O Manchester City ganhou e os fãs dos Oasis estão a cobrar uma promessa feita por Liam Gallagher: reunir os Oasis

No Twitter, muitos fãs dos Oasis deixaram já comentários a pedir a Noel para que não se esqueça do que prometeu. “Alguém tem o indicativo para San Diego ?”, brincou um deles, citado pelo “NME”.

Entretanto, Noel Gallagher foi acolhido por um grupo de adeptos do Manchester City num bar em San Diego, nos Estados Unidos. Com o músico inglês cantaram o clássico ‘Don’t Look Back In Anger' após a vitória do clube na final da Liga dos Campeões.

O ex-Oasis viu-se forçado a ver o jogo longe do estádio, devido a compromissos profissionais: está, neste momento, em digressão pelos EUA. Em San Diego, assim que soou o apito final, os adeptos começaram a cantar para Noel. O momento ficou registado em vídeo: