Martim Sousa Tavares: “Tocámos numa aldeia e um senhor diz-nos: “esta foi a coisa mais bonita que aqui aconteceu, não podem ir embora’”

Martim Sousa Tavares, maestro e diretor artístico do Festival de Sintra, que decorre a partir do próximo dia 15 de junho, falou no Posto Emissor sobre um dos projetos que criou: a Orquestra Sem Fronteiras, destinada a fomentar a arte no interior de Portugal.

Referindo-se à iniciativa das maratonas com a orquestra de bolso, em que uma versão mais reduzida da orquestra faz cinco concertos em cinco aldeias, no decurso de um fim de semana, Martim Sousa Tavares recordou um episódio enternecedor.

“Uma vez, quando o primeiro concerto [do dia] terminou, um senhor que estava na igreja levanta-se e diz assim: 'Esta foi a coisa mais bonita que já aqui aconteceu. Não podem ir embora’. E eu: ‘Ainda vamos tocar este concerto duas vezes hoje, em aldeias pertinho daqui. Se quiserem, venham connosco. Quando chegámos à última aldeia, as pessoas já não cabiam na igreja. Parecia o Flautista de Hamelin.”

Ouça esta história pelos 34m 25s.