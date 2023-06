Adeptos cantam com Noel Gallagher após vitória do Manchester City na final da Liga dos Campeões

Noel Gallagher foi acolhido por um grupo de adeptos do Manchester City num bar em San Diego, nos Estados Unidos, que com ele cantaram o clássico ‘Don’t Look Back In Anger' após a vitória do clube na final da Liga dos Campeões.

O ex-Oasis viu-se forçado a ver o jogo longe do estádio, devido a compromissos profissionais: está, neste momento, em digressão pelos EUA. Em San Diego, assim que soou o apito final, os adeptos começaram a cantar para Noel. O momento ficou registado em vídeo: