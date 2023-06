Martim Sousa Tavares: “Aprendi russo com aulas particulares. Eram quatro horas a partir gelo com uma picareta”

Martim Sousa Tavares, convidado do Posto Emissor desta semana, falou no podcast da BLITZ sobre a sua formação extra-musical, que inclui saber falar sete línguas.

“Aprendi russo com aulas particulares: todas as sexta-feiras eram quatro horas a quebrar gelo com uma picareta, porque é uma língua com um alfabeto diferente… estás a atravessar o deserto", afirma o músico, que é também diretor artístico do Festival de Sintra, que decorre de 15 a 25 de junho.

“Em Chicago, o meu professor não se ria com mais ninguém. Acho que consegui abrir a porta do lado íntimo desse homem muito temido por toda a gente”, acrescenta.

Ouça esta história pelos 46m 44s.