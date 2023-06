Filho do teclista Martin Duffy, falecido aos 55 anos, acusa os Primal Scream de não ajudarem o seu pai "quando ele mais precisava"

A família do teclista Martin Duffy fez graves críticas aos Primal Scream, acusando-os de não o ajudarem quando ele mais precisava.

Duffy, de 55 anos, faleceu no passado mês de dezembro após ter sofrido um traumatismo craniano, provocado por uma queda em sua casa, em Brighton (Inglaterra).

Segundo a sua família, o músico estava a passar por várias dificuldades financeiras, devido à falta de apoio dos Primal Scream, banda da qual fez parte entre 1989 e 2022.

“Ele tocou em quase todos os álbuns dos Primal Scream, mas a banda não lhe permitiu receber a sua quota parte”, afirmou o seu filho, Louie, ao “The Argus”. Louie garantiu ainda que os Primal Scream receberam uma oferta pela compra de todo o seu catálogo musical, sem que Duffy tivesse sido consultado sobre o negócio. “Nem lhe disseram nada”, lamentou.

"Lembro-me do meu pai dizer ao Bobby Gillespie, por telefone, que ia ter que pedir o subsídio de desemprego, já que não tinha poupanças". A banda não ofereceu qualquer apoio emocional ou financeiro".

Antes de falecer, Martin Duffy estaria a travar uma batalha contra um cancro na próstata e contra o alcoolismo. Louie afirmou que o seu estado de saúde piorou assim que Duffy saiu dos Primal Scream. “Envelheceu uns dez anos em poucas semanas. Não conseguia aguentar mais”, contou. “Tenho perfeita consciência de que não teria sido o dinheiro a salvar a vida do meu pai, mas sei que a banda lucrou com a digressão do ‘Screamadelica’ e ele vivia de ordenado em ordenado”.

Contactados pelo “NME”, os Primal Scream recusaram-se a comentar estas declarações.