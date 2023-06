Bill Murray tem uma nova namorada: a cantora Kelis

Bill Murray e Kelis estão a namorar, noticia o “The Sun”.

O tablóide britânico, que já tinha dado conta do curto romance entre Matty Healy e Taylor Swift, noticiou que Murray, de 72 anos, e Kelis, de 43, foram vistos juntos no Reino Unido, onde o ator norte-americano está a gravar o novo “O Caça-Fantasmas”.

“Não se sabe porque é que se juntaram mas, apesar de parecer estranho, estão a divertir-se”, contou fonte próxima do casal ao “The Sun”.

Kelis estava solteira desde a morte do seu segundo marido, o fotógrafo Mike Mora, em 2022. Já Bill Murray foi casado com Margaret Kelly, de 1981 a 1996, e com Jennifer Butler, de 1997 a 2008.