Atriz Shannen Doherty luta contra um cancro no cérebro

A atriz Shannen Doherty está a lutar contra um cancro no cérebro, revelou a própria através das redes sociais.

Doherty, de 52 anos, anunciou que, em janeiro, foram descobertos alguns pequenos tumores no seu cérebro. A atriz fotografou-se com a máscara obrigatória para o tratamento com radiação, dizendo que “o medo era óbvio, porque sou muito claustrofóbica. O medo, a agitação, o timing… o cancro é isto”, disse.

A atriz recebeu um diagnóstico positivo para cancro da mama em 2015, tendo sido sujeita a quimioterapia e radiação, juntamente com uma mastectomia. O cancro entrou em remissão em 2017, mas regressou em 2020.

Doherty é sobretudo conhecida pelos seus papéis em séries como “Febre em Beverly Hills”, bem como em filmes como “Os Malucos do Centro”.