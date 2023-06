Primavera Sound Madrid: Blur vão atuar numa sala para 2500 pessoas esta quinta-feira

Os britânicos Blur foram uma das bandas afetadas pela suspensão do primeiro dia da edição de estreia do festival Primavera Sound Madrid. Com um cartaz espelhado da versão catalã, que se realizou na passada semana, o festival que deveria começar esta quinta-feira em Arganda del Rey, a 30 quilómetros do centro de Madrid, justificou a decisão com “motivos de segurança devido à adversa previsão meteorológica” e dificuldades na pré-produção do festival devido ao mau tempo verificado nos últimos dias.

Foi entretanto anunciado pelo festival que os Blur atuarão na sala La Riviera, em Madrid, num concerto gratuito para possuidores de passe para o Primavera Sound Madrid ou de entrada para quinta-feira. A lotação é limitada a 2500 pessoas, a lotação da sala, sendo que o recinto em Arganda pode acolher 80 mil. A reserva de bilhetes para este concerto será online, a partir das 15h (hora portuguesa).

Os Blur são os cabeças de cartaz de sábado no Primavera Sound Porto, que começou esta quarta-feira no Parque da Cidade da Invicta.

O festival madrileno teve o seu ‘dia zero’ esta quarta-feira com um concerto dos Pet Shop Boys no estádio do Atlético de Madrid. A banda de Neil Tennant e Chris Lowe encabeça a edição do Porto na sexta-feira.