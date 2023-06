Morreu Laura Rodrigues, das portuguesas Delirium

Morreu Laura Rodrigues Dady, cantora e antigo elemento da ‘girl band’ portuguesa dos anos 90 Delirium. Tinha 52 anos.

O anúncio foi feito pelo cantor Telmo Miranda, seu amigo e cantor nas bandas Xanadu e Sétimo Céu.



“Estou profundamente triste com a partida de uma colega, uma mulher super sensual, linda e, ainda por cima, boa pessoa”, escreveu.



“Tive a oportunidade de me cruzar várias vezes com ela quer em programas de televisão quer em estrada durante as digressões de qualquer uma das bandas. Vivemos algumas noites juntos no social e só posso lamentar esta perda. Uma mulher que sempre lutou pelos seus valores e que veio a falecer na Holanda, onde residia atualmente. Paz à sua alma”.