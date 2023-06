João Grande (Taxi): “No Porto não havia nada. Não havia sequer raparigas para namorarmos. As nossas noites eram passadas nos cafés”

João Grande, vocalista dos Taxi, é o convidado da edição desta semana do Posto Emissor. Com música nova da sua banda de sempre acabada de lançar (o single ‘Nunca Mais’), o artista nascido no Porto em 1954 desfiou memórias de meio século de música.

Recordando o período que antecedeu o ‘boom’ do rock português, para o qual a cidade do Porto ‘forneceu’ inestimável contributo, dando a conhecer os próprios Taxi, mas também GNR, Jafumega, Trabalhadores do Comércio e, com mais mais relevo, Rui Veloso, João Grande atribui esta variedade e vitalidade da cena musical da Invicta à ausência de distrações.

“Aqui no Porto não havia nada. Não havia sequer raparigas para namorarmos. As nossas noites eram passadas nos cafés”, sublinha. “Não tínhamos nada para fazer e isso levou-nos a formar conjuntos. Nos anos 70, [nas minhas bandas] fazíamos versões de Pink Floyd, Genesis, Supertramp... Não era parecido, era igual. Tocávamos tal e qual”

Ouça a resposta completa a partir dos 18 minutos e 44 segundos: