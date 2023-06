Johnny Depp pode voltar a “Piratas das Caraíbas”

Johnny Depp poderá voltar à saga “Piratas das Caraíbas”, afirmou ao jornal “The New York Times” o Presidente de Produções da Disney, Sean Bailey.

Depp, que se popularizou entre as gerações mais jovens após vestir a pele do Capitão Jack Sparrow, não voltou a trabalhar com a Disney desde o filme “Homens Mortos Não Contam Histórias”, de 2017.

Na base desta decisão esteve o julgamento que o opôs à sua ex-mulher, Amber Heard, que o acusou de violência doméstica. Depp acabou a processá-la por difamação - e a vencer o caso em tribunal.

Sentindo-se abandonado pela Disney, Depp chegou mesmo a afirmar que não voltaria a interpretar Jack Sparrow “nem por 300 milhões de dólares”. Bailey, porém, não lhe fechou a porta: “não nos queremos comprometer com nada”, disse, questionado sobre se o ator apareceria no novo filme da saga.

O novo filme da saga “Piratas das Caraíbas” já está a ser preparado, não se sabendo ainda quaisquer detalhes de maior.