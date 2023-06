O novo álbum dos Pearl Jam está “quase pronto”, garantiu o guitarrista Stone Gossard.

O músico revelou, em entrevista ao podcast “Kyle Meredith With…”, que os Pearl Jam “estão cada vez mais próximos da meta”. “Vai ser bom”, acrescentou.

O sucessor de “Gigaton”, lançado em 2020, está a ser produzido por Andrew Watt, que trabalhou com nomes como Justin Bieber ou Lana Del Rey. “É um enorme fã de Pearl Jam”, revelou Gossard. “Consegue tocar todas as nossas canções, e todas as canções dos Soundgarden. Melhor que nós, até”. “Tem sido muito bom fazer um disco com ele. Tem-nos dado força”.

Em agosto, os Pearl Jam voltarão à estrada, para uma curta digressão pelos Estados Unidos.