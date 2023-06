Festival MEO Kalorama anuncia mais nomes: The Hives e Shygirl estão entre eles

Acabam de ser revelados vários nomes para a segunda edição do Meo Kalorama, festival que se realiza entre 31 de agosto e 2 de setembro, em Lisboa.

Os suecos The Hives, que em agosto lançarão o primeiro álbum em mais de uma década; o inglês Baxter Dury, em apresentação do novo “I Thought I Was Better Than You”, e a sua compatriota, a rapper Shygirl, são três dos artistas confirmados. Tiga, James Holden, Chima Isaaro e Saint Caboclo juntam-se, também, ao cartaz no qual há duas “baixas: as de Ll Yachty e Slowthai, por ”motivos alheios à organização do festival".