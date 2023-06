Bam Margera, de “Jackass”, internado em hospital psiquiátrico

Bam Margera foi internado de urgência num hospital psiquiátrico, após ter ameaçado pôr termo à própria vida.

Segundo o “TMZ”, o ator e comediante desapareceu no passado domingo, depois de novo episódio problemático, na presença da família. Foi encontrado horas mais tarde, em Los Angeles, pela polícia local.

Após ter sido avaliado por um psicólogo, Margera foi levado para um hospital psiquiátrico, onde deverá permanecer por 72 horas.

O ator tem passado as últimas semanas em discussões públicas com a sua ex-mulher, por causa da custódia do filho. Margera tem, há muito, lutado contra o vício de álcool e drogas.

Em abril, o ator entregou-se voluntariamente à polícia, após ter sido acusado de agredir o próprio irmão.