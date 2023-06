The Gift anunciam concertos “imersivos” nos coliseus de Lisboa e Porto: “Nunca nos empenhámos tanto num regresso”

Os The Gift anunciaram dois concertos nos coliseus de Lisboa e Porto, no próximo mês de novembro.

Os espetáculos servirão de apresentação a “Coral”, o mais recente trabalho da banda de Alcobaça, contemplando também canções bem conhecidas, com “arranjos inovadores”. Os bilhetes já estão à venda, custando entre 20 euros e 45 euros em Lisboa e de 15 euros a 45 euros no Porto.

Sobre os concertos e o disco que lhe dá origem, escreveram os Gift: “Da dúvida à euforia. Foi assim o caminho de todo o disco. A digressão de apresentação de ‘Coral’ fez-se de casas esgotadas. De aplausos que ainda ecoam na nossa mente. De edições esgotadas do disco. De pedidos para que voltemos. O ‘Coral’ é um disco pontiagudo, que corta ao entrar dentro dele, que nos agarra pelo pescoço, que nos tira o ar. Em palco as canções fazem isto tudo. A tensão sempre presente...”



“Em palco, durante 25 concertos, a banda tocou apenas e só o disco. Era o presente da banda. Era mostrar. Explicar, levar as pessoas pela mão para dentro de tudo aquilo que circundava a composição, a feitura, as histórias por detrás de cada letra, cada compasso, cada colaboração… Os Coliseus serão tudo aquilo que se viveu nesta primeira tour, mas amplificado, ainda mais imersivo. O ‘Coral’ nos Coliseus será passado, presente e futuro. Será uma experiência sensorial. Juntaremos ao presente da banda que é o ‘Coral’ por si só, arranjos inovadores para clássicos da banda e quem sabe, arranjos para o futuro que ainda ninguém ouviu.”



“Nunca os Gift se empenharam tanto num regresso. Regressar aos Coliseus com um coro aumentado para estes espetáculos, com a eletrónica mais crua que nunca e com surpresas e momentos que marcarão para sempre a carreira da banda”, prometem os músicos.