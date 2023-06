Guns N’ Roses deram início à sua nova digressão com muitas surpresas: veja os vídeos

‘Anything Goes’, tema presente no seu álbum de estreia, “Appetite For Destruction”, que não era tocada ao vivo desde 1988, também marcou presença, bem como uma versão de ‘Down on the Farm’, dos U.K. Subs, presente em “The Spaghetti Incident?”.

01 “It’s So Easy”

02 “Bad Obsession”

03 “Chinese Democracy”

04 “Slither” [Velvet Revolver]

05 “Pretty Tied Up”

06 “Welcome To The Jungle”

07 “Mr. Brownstone”

08 “Hard Skool”

09 “Double Talkin’ Jive”

10 “Reckless Life”

11 “Absurd”

12 “You Could Be Mine”

13 “Down On The Farm” [U.K. Subs]

14 “Rocket Queen”

15 “T.V. Eye” [The Stooges]

16 “Anything Goes”

17 “Civil War”

18 “This I Love”

19 “Live And Let Die” [Wings]

20 “Estranged”

21 Slash Guitar Solo

22 “Sweet Child O’ Mine”

23 “November Rain”

24 “Wichita Lineman” [Jimmy Webb]

25 “Street Of Dreams”

26 “Nice Boys” [Rose Tattoo]

27 “Knockin’ On Heaven’s Door” [Bob Dylan]

28 “Nightrain”

29 “Patience”

30 “Don’t Cry”

31 “My Michelle”