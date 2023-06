Elliot Page: “Houve um ator famoso que ameaçou violar-me para provar que eu não era homossexual”

O ator Elliot Page irá lançar em breve um novo livro, “Pageboy”, que conta a sua experiência enquanto pessoa transgénero em Hollywood.

Num dos capítulos do livro, citados pela revista “People”, Elliot revela que outro ator, famoso, o confrontou numa festa e ameaçou violá-lo. “Disse-me que eu não era homossexual, que isso não existia. Que o que tinha era medo de homens”, escreveu. “Queria violar-me para provar que eu não era homossexual”.

Dias mais tarde, continua Elliot, o mesmo ator encontrou-o num ginásio e retirou as suas palavras. “Disse-me que não tinha nenhum problema com homossexuais. E eu respondi que provavelmente tinha”. À “People”, Page salientou que este tipo de situações acontece constantemente com pessoas LGBTQ+. “São momentos dos quais muitas vezes não falamos, ou que é suposto ignorarmos. Mas são horríveis”, disse.

“Coloquei essa história no livro porque mostra a realidade, as tretas com que temos que lidar, e aquilo que nos é dito, especialmente em ambientes predominantemente cisgénero e heterossexuais”.

O ator preferiu não revelar o nome do colega: “Ele vai ler isto e saber que é sobre ele”, rematou.