BLITZ alcança um novo máximo de tráfego digital

O tráfego gerado pelos conteúdos BLITZ durante o mês de maio de 2023 constitui o maior de sempre, sendo pela primeira quebrada a barreira dos quatro milhões de visitas num único mês. Segundo dados recolhidos internamente, o número de visitas ao longo dos 31 dias de maio atingiu a soma de 4.311.102. No passado, em vários meses, a BLITZ esteve perto de conseguir mais de quatro milhões de vistas mas só em maio último esse valor foi alcançado, e logo de modo retumbante.

Este resultado sucede quando os conteúdos produzidos pela redação da BLITZ passaram a estar disponíveis no site do Expresso, título que também faz parte da Impresa Publishing. Vale a pena frisar que para tal volume de tráfego contribuíram decisivamente as notícias geradas pelos quatro espetáculos dos Coldplay em Coimbra, a realização do Festival da Eurovisão, a morte de Elísio Donas, teclista dos Ornatos Violeta, e os vários episódios do podcast Posto Emissor que durante o mês passado contou com a presença de Pedro Mafama, Maro, Jorge Palma e Luca Argel. Note-se que, na semana passada, o podcast da BLITZ foi o terceiro mais ouvido entre todos os produzidos pela Impresa Publishing, logo atrás do Expresso da Manhã (que tem periodicidade diária) e de A Beleza das Pequenas Coisas, ficando à frente do Expresso da Meia Noite (reprodução do programa emitido pela SIC Notícias) e De Viva Voz, a crónica de Miguel Sousa Tavares.

O crescimento do tráfego gerado pelos conteúdos online da BLITZ é notório não só sequencialmente como quando comparado com o mesmo mês do ano anterior. Em abril passado, o número de visitas ficou acima do 3,4 milhões, o que faz com que de um mês para o outro se registasse um aumento de 28,2%. Se comparado de forma homóloga, o tráfego BLITZ conseguiu subir na ordem dos 16,5% pois em maio de 2022 tinha alcançado 3,8 milhões de visitas.

Estes números voltam a sublinhar a relevância da BLITZ enquanto marca de informação de música (e tudo à volta), que há muito é líder em Portugal. Tal sucede quando o título, fundado por Manuel Falcão em 1984, se apresta a completar o seu 40º aniversário.