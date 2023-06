Cedric Bixler-Zavala, dos Mars Volta, comenta a condenação de Danny Masterson: “Espero que apodreças na cadeia”

Cedric Bixler-Zavala, vocalista dos Mars Volta, reagiu à condenação do ator Danny Masterson.

A esposa do vocalista foi uma das vítimas de Masterson, que poderá vir a passar até 30 anos na prisão depois de ter sido considerado culpado de dois crimes de violação.

“Deus abençoe as mulheres que se insurgiram contra ele e contra a sua família”, escreveu, no Instagram, numa publicação entretanto apagada. “Que se lixe a cientologia. Espero que apodreças na cadeia. Deus abençoe a minha esposa, é uma guerreira”.

Juntamente com três outras mulheres, Chrissie Carnell-Bixler acusou Masterson de as ter drogado e violado, entre 2001 e 2003. Todas elas pertenciam, tal como o ator, à Igreja da Cientologia, que foi acusada de ter tentado abafar o caso. O músico chegou mesmo a alegar que, após Chrissie ter tornado a acusação pública, membros da igreja colocaram escutas no seu telefone e envenenaram o seu cão.

Recorde-se que Cedric regressa em breve a Portugal, atuando com os Mars Volta no Primavera Sound Porto.