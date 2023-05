Primavera Sound Barcelona arranca esta quarta-feira com concerto gratuito de um dos cabeças de cartaz do Porto

Há, contudo, vários nomes de peso que ficaram de fora da edição portuense do festival, nomeadamente Depeche Mode, que sobem ao palco na próxima sexta-feira, Calvin Harris, que atua no sábado, ou Diplo, que se apresenta no Brunch Electronik de domingo.

Até ao próximo domingo, atuam no Parc Del Fòrum da cidade espanhola uma série de artistas que também dão concertos no Primavera Sound Porto, casos de Blur, Halsey, New Order, Kendrick Lamar ou Rosalía.

O festival Primavera Sound Barcelona arranca esta quarta-feira, exatamente uma semana antes do início da edição do Porto , e tem no cartaz deste dia inicial, de entrada livre, os Pet Shop Boys, que também passam pelo evento português, Jake Bugg, Confidence Man e La Paloma.

31 de maio

Pet Shop Boys

Jake Bugg

Confidence Man

La Paloma

1 de junho

Blur

Halsey

New Order

Darkside

Ghost

Le Tigre

NxWorries

Anderson .Paak & Knxwledge

Turnstile

Central Cee

Drain Gang

Loyle Carner

Pusha T

Rema

Alex G

Alison Goldfrapp

Amenra

Black Country, New Road

Boris

Built to Spill

Emeralds

Folamour

Hudson Mohawke

Machine Girl

Off!

Perfume

Pinkpantheress

Red Velvet

Self Esteem

Sudan Archives

The Comet is Coming

Yard Act

2 de junho

Kendrick Lamar

Depeche Mode

Baby Keem

Four Tet

Fred Again..

Skrillex

The Moldy Peaches

Bad Religion

Christine and The Queens

Mora

Sparks

Alvvays

Avalon Emerson & The Charm

Beak>

Cavetown

Channel Tres

Daphni

Gabriels

Israel Fernández Y Diego Del Morao

Japanese Breakfast

John Talabot

Julia Holter

Julia Jacklin

Karate

Kyary Pamyu Pamyu

Lebanon Hanover

Nation of Language

Shellac

Swans

The Delgados

The Wedding Present

Trueno

Tsha Live

Unwound

VTSS B2B LSDXOXO

Yves Tumor

3 de junho

Rosalía

Calvin Harris

Caroline Polachek

Måneskin

St. Vincent

The War on Drugs

Charlotte De Witte

Maggie Rogers

My Morning Jacket

Tokischa

Arlo Parks

Death Grips

DJ Playero

Domi & JD Beck

Gilla Band

Holly Humberstone

Jayda G

Jockstrap

John Cale

JPEGMafia

Kelela

Laurie Anderson

Nia Archives

Overmono

Sevdaliza

Surf Curse

The Voidz

Two Shell

Yung Lean

4 de junho (Brunch Electronik)

Ben Böhmer

Camelphat

Diplo

Purple Disco Machine

Carlita

Two Ex