Foo Fighters mostram canção com dez minutos: ouça a épica 'The Teacher'

Faltam poucos dias para o lançamento de “But Here We Are”, o novo álbum dos Foo Fighters e o primeiro desde a morte do baterista Taylor Hawkins, que sairá na próxima sexta-feira, 2 de junho.

Antes dessa data, o grupo disponibilizou mais um tema novo para escuta: a épica ‘The Teacher’, dez minutos de rock.

A canção vem acompanhada de uma curta, realizada por Tony Oursler. Segundo um comunicado à imprensa, os Foo Fighters contrataram Ousler após ver o trabalho deste para ‘Where Are We Now?’, de David Bowie.

Ouça aqui ‘The Teacher’: