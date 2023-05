Cinematic Orchestra dão três concertos em Portugal para celebrar os 20 anos do disco “do Porto”

Os britânicos The Cinematic Orchestra darão três concertos em Portugal, no próximo mês de outubro. Os espetáculos destinam-se a assinalar os 20 anos de “Man With a Movie Camera”, disco que a banda criou no âmbito do Porto Cidade Europeia da Cultura, em 2001.

À BLITZ, no final do ano passado, Jason Swinscoe, dos Cinematic Orchestra, explicou como foi convidado, em 2001, para criar uma banda-sonora para o filme mudo “Man With a Movie Camera”, de 1929. O trabalho seria apresentado no Coliseu do Porto e registado num álbum homónimo, lançado em 2003.

O regresso da banda de Jason Swinscoe, que agora vive em Lisboa, aos palcos portugueses acontece no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, no dia 28 de outubro; na Casa da Música, no Porto, no dia 29, e na Aula Magna, em Lisboa, a 30. Os ingleses deverão apresentar, também, temas de um novo disco, a sair em 2024.

Os bilhetes custam entre 32 euros e 35 euros.