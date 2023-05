Al Pacino, de 82 anos, e a namorada de 29 vão ser pais

Al Pacino vai ser pai pela quarta vez. O ator, de 83 anos, está à espera do seu primeiro filho com a namorada Noor Alfallah, 54 anos mais nova.

O casal iniciou uma relação amorosa em abril do ano passado, tendo já sido vistos por várias vezes em público. Alfallah, que trabalha no mundo do cinema como produtora, já tinha tido uma relação com Mick Jagger.

Al Pacino já é pai dos gémeos Olivia e Anton James, com Beverly D'Angelo, e de Julie, com Jan Tarrant.

Recentemente, Robert De Niro também foi notícia por ter sido pai com uma idade avançada: 79 anos.