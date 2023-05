Xutos & Pontapés no MEO Sudoeste

Os Xutos & Pontapés acabam de ser anunciados para o cartaz da edição deste ano do MEO Sudoeste, que se realiza em agosto, na Zambujeira do Mar.

A histórica banda portuguesa regressa assim ao evento alentejano, 25 edições após participar na “inauguração” do festival, e 11 anos após a mais recente atuação no mesmo. Este será o quarto espetáculo no Sudoeste dos Xutos & Pontapés, que por lá passaram em 1997, 2008 e 2012.

“Estou convencido que, [nesta edição] dos 25 anos, o público será mais abrangente", afirmou à SIC o vocalista Tim, que acredita que este ano o festival voltará a atrair pessoas que deixaram de ir ao Sudoeste, por ser um evento ”mais virado para os putos, a festa e a dança".

Os Xutos & Pontapés, que têm celebrado ao vivo os 35 anos do álbum “Circo de Feras”, tocarão no palco principal do MEO Sudoeste na noite de 9 de agosto. Com este anúncio fica completo o cartaz do palco principal do MEO Sudoeste 2023.

Veja aqui o cartaz conhecido até agora:

9 de agosto

Palco MEO

David Guetta, Niall Horan, Xutos e Pontapés, Giulia Be, Lon3r Johny

Palco LG by Mega Hits

Hybrid Theory, Bianca Barros,

Sounds of All Colors by Liliana Almeida e Nayr Faquirá

10 de agosto

Palco MEO

DENNIS, Bizarrap, Farruko, Ludmilla, Kriol Kings

Palco LG by Mega Hits

Supa Squad, Edgar Domingos, Blacci

11 de agosto

Palco MEO

Karetus, Metro Boomin, Rae Sremmurd, Slow J, L7NNON

Palco LG by Mega Hits

Papillon, Mizzy Miles, Leo 2745

12 de agosto

Palco MEO

Hardwell, Steve Aoki, Blasterjaxx, Ivandro, Soraia Ramos