Homem invade concerto de Roger Waters em Frankfurt

Um homem com uma bandeira de Israel invadiu o palco do concerto de Roger Waters em Frankfurt, na Alemanha, no passado domingo, como protesto contra o conteúdo da presente digressão do ex-Pink Floyd, considerado antissemita por alguns espectadores.

Apesar de Roger Waters ter garantido que a alusão a Anne Frank tem uma intenção anti-fascista, e que o facto de usar um uniforme nazi em palco se enquadra na sátira da mesma natureza do álbum “The Wall”, dos Pink Floyd, a polícia alemã levou a sério as queixas e terá dado começo a uma investigação.

Em declarações ao “The Guardian”, um porta-voz da polícia de Berlim explicou que “o contexto das roupas usadas pode significar aprovação, glorificação ou justificação da liderança violenta e arbitrária do regime nazi, de uma forma que viola a dignidade das vítimas e perturba a ordem pública".

Na resposta, Roger Waters lamentou: "“Querem manchar a minha reputação, silenciar-me, porque não concordam com as minhas posições políticas e os meus princípios morais. Os elementos da minha atuação que têm sido questionados são uma crítica do fascismo, da injustiça, da discriminação em todas as suas formas. Querer conotar esses elementos com algo mais é hipócrita, e tem uma motivação política. A representação de um demagogo fascista louco tem feito parte dos meus espetáculos desde o ‘The Wall’, em 1980".

No seu concerto em Frankfurt, que chegou a ser cancelado por acusações de antissemitismo, decisão entretanto revertida em tribunal, Roger Waters fez uma cedência, ao não usar o casaco das SS em palco. “Esta noite, vou fazer este pequeno gesto, que espero ter alguma importância. Quando a segunda parte começar, eu não vou estar com o casaco de couro. Quero assim mostrar que não posso sequer compreender os sentimentos dos familiares daqueles homens, ou o que se passava em 1938 - em Frankfurt, e no resto da Alemanha.”

Veja aqui o momento em que um homem invadiu o palco do concerto do passado domingo, com uma bandeira de Israel.