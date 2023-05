A reação mal-humorada dos Royal Blood num festival em Inglaterra está a dar que falar

Um vídeo dos Royal Blood a reagir de forma intempestiva ao comportamento do público do festival Big Weekend, da BBC Radio One, está a dar que falar.

O vídeo mostra a dupla pouco impressionada com a forma como foi recebida pelos presentes, com o vocalista Mike Kerr a tecer vários comentários sarcásticos. “Parece que tenho que nos apresentar, já que ninguém sabe quem somos”, diz, a dada altura.

“Nós somos os Royal Blood, e isto é música rock. Alguém gosta de rock? Nove pessoas. Boa”, acrescenta.

Mais tarde, Kerr ainda diria “isto foi patético, tivemos que bater palmas a nós mesmos”, antes de sair do palco em fúria, com os dedos do meio espetados para o público.

A reação de Kerr já mereceu vários comentários nas redes sociais, que se dividem entre aqueles que apoiam a banda - que atuou num festival onde o alinhamento era, sobretudo, composto por artistas pop - e aqueles que consideram que o seu comportamento não foi adequado.

Recorde-se que os Royal Blood regressam este ano a Portugal, para um concerto no Campo Pequeno, a 2 de julho.

Veja o vídeo: