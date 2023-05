Noel Gallagher: “A inteligência artificial é o último prego no caixão da música”

Noel Gallagher não é fã do recurso à inteligência artificial na música. Em entrevista à “Spin”, o ex-Oasis considera a tecnologia pode ser problemática.

Falando especificamente de canções que soam aos Oasis, Noel definiu tais trabalhos como “uma vergonha”. “As pessoas têm demasiado tempo e dinheiro nas mãos”, atirou. “Quem é que quer ouvir o Ringo Starr a cantar a ‘She’s Electric' ou o Freddie Mercury a cantar a ‘Don't Look Back In Anger'? A vida é demasiado curta para isso”.

"A inteligência artificial será o último prego no caixão da música. Tenho a certeza de que as editoras já estão a trabalhar para obter os direitos sobre a tecnologia, e as máquinas passarão a compor música. Para quê contratar um compositor quando podes ter uma máquina a fazê-lo?", continuou

“Dessa forma, o Harry Styles poderá continuar a lançar música do Harry Styles até ao fim dos seus dias. A ‘Matrix’ é real”, rematou, com uma beliscadela ao ex-One Direction.