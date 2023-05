Precisamos da luz de Arlo Parks

Muito aconteceu na vida de Arlo Parks desde que primeiro escutámos o sedutor desencanto da sua voz em ‘Cola’, a canção que a arrancou ao anonimato há uns longínquos cinco anos. Depois de editar um EP no qual chamou a si a “Super Sad Generation”, de se ver obrigada a interromper, bem no início, a sua vida nos palcos devido à pandemia e de se transformar numa das heroínas musicais do confinamento com o álbum de estreia, “Collapsed in Sunbeams”, a jovem artista, hoje com 22 anos, trocou a Londres que a viu nascer pelo sol da Califórnia. Pelo caminho, venceu o reputado prémio Mercury em 2021, foi convidada por artistas como Billie Eilish, Harry Styles ou Florence + The Machine para os acompanhar na estrada e encontrou o amor ao lado da cantora norte-americana Ashnikko, musa inspiradora do seu segundo álbum. Os dois anos que separam “Collapsed in Sunbeams” e este novíssimo “My Soft Machine” foram, portanto, profundamente transformadores, e isso não só se pressente no ambiente que envolve as 12 canções que compõem o disco como está plasmado numa escrita observacional, ponderada e intimamente poética.

