Roger Waters está a ser investigado pela polícia alemã: “Querem manchar a minha reputação”

Na Alemanha, porém, o uso de símbolos nazis é proibido, o que levou a polícia de Berlim a dar início a uma investigação. Em declarações ao “The Guardian”, um porta-voz da polícia afirmou que “o contexto das roupas usadas pode significar aprovação, glorificação ou justificação da liderança violenta e arbitrária do regime nazi, de uma forma que viola a dignidade das vítimas e perturba a ordem pública".

O fato, que também usou nos concertos em Lisboa , é uma alusão à personagem Pink, de “The Wall”, que no disco e no filme se imagina como um ditador fascista. Nos espetáculos de Waters, esta cena tem como propósito criticar regimes políticos totalitários.

O músico já reagiu, via redes sociais, dizendo-se alvo de “má fé”. “Querem manchar a minha reputação, silenciar-me, porque não concordam com as minhas posições políticas e princípios morais”, afirmou.

“Os elementos da minha atuação que têm sido questionados são, claramente, uma crítica contra o fascismo, a injustiça, a discriminação em todas as suas formas. Querer conotar esses elementos com algo mais é hipócrita, e é politicamente motivado. A representação de um demagogo fascista louco tem feito parte dos meus espetáculos desde o ‘The Wall’, em 1980".