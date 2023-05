The Undertones no festival Luna Fest, em Coimbra

Os The Undertones juntam-se, assim, a um cartaz que já contava com os Devo, Buzzcocks, Gang Of Four, A Certain Ratio, The Damned ou La Femme, entre outros. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais a preços que vão dos 51 euros (diário) aos 127 euros (passe).

LUNA FEST

Praça do Comércio e Praça da Canção, Coimbra, de 16 a 20 de agosto



Confirmados:

Devo

A Certain Ratio

Gang of Four

Black Lips

Martin Dupont

The Fleshtone

The Buzzcocks

The Damned

The Undertones