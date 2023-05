Gestão da sala Capitólio regressa à Câmara de Lisboa: promotora Sons em Trânsito sai em outubro

O Cineteatro Capitólio, sala de espetáculos de Lisboa, vai voltar a ser gerido pela Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC).

A Sons em Trânsito, empresa que em 2017 venceu o concurso de concessão daquela sala, foi informada que terá de abandonar funções no final do contrato (de cinco anos, renovado por um ano em 2022), no próximo mês de outubro, avança esta quinta-feira o “Observador”

Pedro Moreira, presidente da EGEAC, afirmou ao mesmo site noticioso que a empresa municipal poderá vir a “diversificar a programação da sala: o Capitólio tem sido direcionado para a componente musical e dos eventos corporativos. Estamos a [tentar] perceber se faz sentido manter essa matriz ou se podemos acrescentar algo mais.”

Na sua agenda musical, o Capitólio tem, neste momento, concertos de Black Mamba (31 de maio), Taxi (2 de junho), Oneohtrix Point Never (13 de junho) ou Melvins (9 de julho).

Criada em 2002 por Vasco Sacramento, que já foi convidado do Posto Emissor, podcast da BLITZ, a Sons em Trânsito é uma empresa de agenciamento, produção de espetáculos e gestão de carreiras artísticas. Atualmente, representa artistas como Pedro Abrunhosa, António Zambujo, Ana Bacalhau, Carolina Deslandes e Bárbara Bandeira, entre muitos outros.