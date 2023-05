Estivemos no concerto de homenagem a Jeff Beck em Londres: o amor também se manifesta com seis cordas

Se Jeff Beck era apontado como o guitarrista mais influente do mundo vivo, depois da sua morte, em janeiro deste ano, a discussão que durante décadas dividiu os aficionados das seis cordas voltou a acender-se. Independentemente das opiniões e dos argumentos que as sustentam, a verdade é que a sua morte exigiu que todos os outros heróis da guitarra, com Eric Clapton à cabeça, sentissem a necessidade de o homenagear. Numa maratona de três horas e meia, o Royal Albert Hall de Londres recebeu, na passada segunda-feira, a primeira de duas noites de homenagem a Jeff Beck, organizada por Eric Clatpton, em conjunto com a viúva do malogrado músico, Sandra Beck. No cartaz, desfilavam grandes nomes, músicos que com ele trabalharam na longa carreira, mas essencialmente seus grandes amigos. Estivemos lá.