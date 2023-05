Steve Aoki e Hardwell entre as 7 novas confirmações do festival MEO Sudoeste

Steve Aoki, Hardwell, Blasterjaxx, Rae Sremmurd, Kriol Kings, Lon3r Johny e Soraia Ramos são as sete novas confirmações no cartaz do festival MEO Sudoeste, que regressa à Zambujeira do Mar entre os dias 9 e 12 de agosto.

Recorde-se que Aoki e Hardwell, que junto com Blasterjaxx sobem ao palco na última noite, já passaram pelo festival alentejano várias vezes, com o primeiro a ter atuado inclusivamente na edição do ano passado - recorde aqui a entrevista do DJ e produtor à BLITZ.