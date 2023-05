“É nojento”: a fúria de Rosalía ao ver fotografias falsas nas redes sociais

Rosalía deixou duras críticas ao artista espanhol JC Reyes, que partilhou algumas fotografias da artista, nua, feitas com recurso ao Photoshop.

“Andar à procura da fama desta forma, faltando ao respeito e sexualizando alguém, é um tipo de violência que mete nojo”, escreveu a cantora, no Twitter.

As fotografias em questão tinham por base originais partilhados por Rosalía, que foram digitalmente alterados. JC Reyes, por seu lado, pareceu vangloriar-se das fotos, dando-as como autênticas. “Não vou publicar as fotos de uma mulher que me envia essas coisas, seria uma pouca vergonha”, troçou.

Num outro vídeo que publicou, Reyes canta parte de ‘Mas Rica Que Ayer’, de Anuel AA e DJ Luian, trocando parte da letra e fazendo uma referência a uma eventual separação de Rosalía do seu noivo, Rauw Alejandro. Nem Rosalía, nem Rauw comentaram esta última situação.

Rosalía regressa a Portugal em junho, para um concerto no festival Primavera Sound, no Porto. No ano passado, atuou em Braga e Lisboa.