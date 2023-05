Todos os concertos marcados para 2023 em Portugal

SESSA

Coop, Porto, 23 de maio



BEN HOWARD

Coliseu do Porto, 23 de maio

THE DANDY WARHOLS

Lisboa Ao Vivo, Lisboa, 23 de maio

!!! (CHK CHK CHK)

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 24 de maio

Hard Club, Porto, 25 de maio



CLÁUDIA PASCOAL

Teatro Maria Matos, Lisboa, 24 de maio

Hard Club, Porto, 2 de junho

ADRIANA CALCANHOTTO

Convento São Francisco, Coimbra, 24 de maio

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 26 de maio

Cine-Teatro de Estarreja, 27 de maio

Teatro Micaelense, Ponta Delgada, 29 de maio

Casa da Música, Porto, 31 de maio

Fórum Luísa Todi, Setúbal, 5 de junho (com Salvador Sobral)

Teatro das Figuras, Faro, 23 de junho



APRIL MARMARA

Maus Hábitos, Porto, 25 de maio



ATÉ HÁ VISTA

Terraço do Lux-Frágil, Lisboa



25 de maio

Indi Mateta

A Garota Não (live)

Rai

15 de junho

Renato Cruz Santos

David & Miguel (live)

Shrumate

29 de junho

Anya

B Fachada (live)

Lizatron

20 de julho

Ana Pacheco

Margarida Campelo (live)

Trol2000

31 de agosto

Dj Danifox

Afrokillerz (live)

King Kami



MARO

Theatro Circo, Braga, 26 de maio

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 3 de junho

Casa da Música, Porto, 14 de junho

Convento de São Francisco, Coimbra, 17 de junho



CHICO BUARQUE

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 26 e 27 de maio

Campo Pequeno, Lisboa, 1, 2 e 3 de junho

JOÃO NÃO & LIL NOON

Maus Hábitos, Porto, 26 de maio

Lustre, Braga, 27 de maio

Lux Frágil, Lisboa, 1 de junho

Texas, Leiria, 2 de junho

Salão Brazil, Coimbra, 15 de junho

FESTIVAL DO MAIO

Parque Urbano do Seixal

26 de maio: Peaches, Moullinex, Prétu

27 de maio: Gabriel O Pensador, Sam The Kid com Orelha Negra e Orquestra

BRASIL VIBES

Altice Arena, Lisboa, 26 de maio

Ivete Sangalo, Ana Castela e Gustavo Mioto



NORTH MUSIC FESTIVAL

Alfândega do Porto, 26, 27 e 28 de maio



26 de maio

Chemical Brothers

Bomba Estéreo

The Legendary Tigerman

Trabalhadores do Comércio

Jafumega

Djeff

King Kami

Progressivu

27 de maio

Ivete Sangalo

Ana Castela

Gustavo Mioto

Nininho Vaz Maia

Batalá

Rich & Mendes

Switchdance

28 de maio

Robbie Williams

Pedro Abrunhosa

The Black Mamba

Tiago Nacarato

Shaka Lion

Yen Sung

MARTINHO DA VILA

Coliseu, Porto, 26 de maio

Coliseu, Lisboa, 27 de maio



M. WARD

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 26 de maio

Mouco, Porto, 27 de maio



D'ZRT

Coliseu de Elvas, 27 de maio

Parque de Santa Catarina, Funchal, Madeira, 3 de junho

Estádio do Algarve, Faro, 19 de agosto



LUCA ARGEL

Casa da Cerca, Almada, 27 de maio



B FACHADA

Praia da Barreirinha, Funchal (Festival Aleste), 27 de maio

Escola Básica de Trouxemil, Coimbra, 1 de junho

Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Porto, 2 de junho

Festival Encontros de Alvito, Alvito, 3 de junho

Festival Rádio Faneca, Ílhavo, 17 de junho

Lux, Lisboa, 29 de junho



ANNA B SAVAGE

Festival Muscarium, Vila de Sintra, 27 de maio



THE BLACK MAMBA

Capitólio, Lisboa, 31 de maio



D.A.M.A.

Coliseu, Porto, 1 de junho

Coliseu dos Recreios, Lisboa, 3 e 4 de junho



BOB DYLAN

Coliseu do Porto, 2 de junho

Campo Pequeno, Lisboa, 4 e 5 de junho



TAXI

Capitólio, Lisboa, 2 de junho



JORGE PALMA

Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, 2 de junho

Festas de Oeiras, 10 de junho

Casa da Criatividade de São João da Madeira, 16 de junho

Feira de São João, Évora, 28 de junho

Festas da Vila, Rio de Mouro, 1 de julho

Marés Vivas, Vila Nova de Gaia, 14 de julho

Espaço Miguel Torga, Sabrosa, 12 de agosto

Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, 30 de setembro

Casa da Música, Porto, 11 de outubro

Casa da Música Francisco Alves Gato, Mafra, 8 de novembro

Fórum Cultural de Ermesinde, 18 de novembro



FNAC LIVE

Jardins da Torre de Belém, Lisboa, 2 e 3 de junho

2 de junho: Nuno Lopes (DJ set), Lisbon Film Orchestra (LFO), Cinema ao ar livre com o filme “Circo de Feras”, dos Xutos & Pontapés

3 de junho: Gisela João, GNR, Nenny, Sérgio Godinho, You Can't Win, Charlie Brown e José Pinhal Post Mortem Experience (palco principal) + Azia, Quase Nicolau, Peter Suede, redoma, Velhote do Carmo e Ana Lua Caiano (palco Novos Talentos FNAC - NTF)



SHELLAC

B.leza, Lisboa, 6 de junho



THE WEEKND

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, 6 de junho



PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto, de 7 a 10 de junho



7 de junho

Kendrick Lamar

Baby Keem

Alison Goldfrapp

Beatriz Pessoa

Georgia

Holly Humbertsone

The Comet Is Coming

¥///0 $#£[[ //&$ #£>3 (Two Shell)

8 de junho

Rosalía

Bad Religion

Fred Again…

Maggie Rogers

Mora

The Mars Volta

VTSS B2B LSDXOXO

Alvvays

Arlo Parks

Fumo Ninja

Gaz Coombes

Gazzi

Gilla Band

Japanese Breakfast

Jockstrap

Núria Graham

Quadra

Shellac

Surf Curse

Texi Latex

The Beths

The Murder Capital

UNIQU3



9 de junho

Pet Shop Boys

Central Cee

Darkside

My Morning Jacket

NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge)

Jayda G

Le Tigre

Pusha T

Rema

Self Esteem

St. Vincent

Tokischa

Blondshell

Built to Spill

Deixem o Pimba em Paz

King Kami

Marcelus Pittman

Margarida Campelo

Meta

Shannen SP B2B Joe Cotch

Terno Rei

Wednesday



10 de junho

Blur

Halsey

New Order

Bleachers

Daphni

Drain Gang

Sparks

Yves Tumor

Chima Hiro

Flowerovlove

Isa Leen

Isabella Lovestory

Israel Fernández y Diego del Morao

Julia Holter

Karate

Nation of Language

Nick Léon

Off!

Pup

Unsafe Space Garden



ZÉ IBARRA

Escola das Artes e Ofícios, Ovar, 7 de junho

Salão Brazil, Coimbra, 8 de junho

Cineteatro Avenida, Castelo Branco, 10 de junho

B.leza, Lisboa, 15 de junho

Festival Rádio Faneca, Ílhavo, 17 de junho

Novo Salão Ático, Porto, 18 de junho



DJAVAN

Coliseu dos Recreios, Lisboa, 7 e 9 de junho

Super Bock Arena, Porto, 10 de junho



ROGÉRIO CHARRAZ

Serpa (Encontro de Culturas), 8 de junho

Águeda (Centro de Artes), 24 de junho

Coreto do Barreiro, 8 de julho

Coreto da Nazaré, 15 de julho

Coreto das Caldas da Rainha, 23 de julho

Coreto de Fafe, 28 de julho

Coreto de Penafiel, 12 de agosto

Arganil, 19 de agosto



MAROON 5

Passeio Marítimo de Algés, 13 de junho



FESTIVAL SOAM AS GUITARRAS



Mosteiro da Caxuxa, Caxias

Miguel Araújo, 22 de junho

Tatanka & Tiago Nacarato, 23 de junho

MÖTLEY CRÜE E DEF LEPPARD

Passeio Marítimo de Algés, 23 de junho



RAMMSTEIN

Estádio da Luz, Lisboa, 26 de junho



JARDINS DO MARQUÊS - OEIRAS VALLEY

Jardins do Marquês, Oeiras

27 de junho: Michael Bolton, The Lucky Duckies, Jorge Fernando, Soraia Tavares

28 de junho: Sara Correia, Flamenco Passion Show, Ciganos D'Ouro, Acácia Maior

29 de junho: António Zambujo, Camané e Ricardo Ribeiro cantam Brasil, Israel Fernández e Diego del Morao, Viva o Samba Lisboa, Nuno Lanhoso

30 de junho: Liniker, Bala Desejo, Jovem Dionísio, Roberta Sá

1 de julho: Maria Bethânia, Pierre Aderne, A Cor do Som, Diana Castro

2 de julho: Pink Martini feat China Forbes, Três da Manhã, Olavo Bilac apresenta ‘Celebrar José Cid’, Picas

5 de julho: Joss Stone, The Black Mamba, Tiago Nacarato, Milhanas



MARIA BETHÂNIA

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 28 de junho



FESTIVAL EVIL LIVE

Altice Arena, Lisboa

28 e 29 de junho



28 de junho

Pantera

Alter Bridge

Soulfly

Elegant Weapons

Vended

Mammoth WVH

29 de junho

Slipknot

Papa Roach

Meshuggah

Fever 333

Nothing More

Blind Channel



AFRO NATION



Praia da Rocha, Portimão

De 28 a 30 de junho



Confirmados:

Little Simz

Popcaan

Wizkid

Davido

Focalistic

Kam

Mphela

Felo

Le Tee

Sir Trill

Skyla Tylaa

Burna Boy

50 Cent

Fireboy DML



FESTIVAL MED

Zona histórica de Loulé, de 29 de junho a 2 de julho



Confirmados:

Amadou&Mariam (Mali), Amaro Freitas (Brasil), AYWA (Marrocos/França), BandaAdriatica (Itália), Bandua (Portugal), Bateu Matou (Portugal), Bia Ferreira (Brasil), Bulimundo (Cabo Verde), Club Makumba (Portugal), Horace Andy (Jamaica), Lavoisier (Portugal), Omar Souleyman (Síria), Onipa (Gana/UK), Sara Correia (Portugal), Sarah McCoy (EUA), Sétima Legião (Portugal), Pedro Mafama (Portugal). Kabaka Pyramid (Jamaica), UDJAT convidam Pedro Jóia (Portugal), Balkan Taksim (Roménia), Nancy Vieira (Guiné-Bissau), Moonshiners convidam Samuel Úria (Portugal), Nicola Conte & The Spiritual Galaxy feat. Zara McFarlane (Itália/Reino Unido), Monda (Portugal), Poil Ueda (Japão/França), La Sra. Tomasa (Espanha), Zeca Medeiros (Portugal), Jean Christian et le Quator des Rêve Enfouis (Canadá/Portugal), Tomoro (Japão), Caamaño&Ameixeiras (Espanha), Carpideira (Portugal), Svetlana Bakushina Quarteto Fusão (Rússia/Portugal), Miguel Calhaz (Portugal), Marco Martins´Low Profile (Portugal) e Venga Venga DJ Set + Live Act (Brasil)



WARPAINT

Hard Club, Porto, 30 de junho



ANDREA BOCELLI

Convidada especial: Cuca Roseta

Altice Arena, Lisboa, 30 de junho e 1 de julho



CARMEN SOUZA

30 de junho - Festival Mea Jazz & Blues, Mealhada



FESTIVAL LISB-ON JARDIM SONORO

Jardim Keil do Amaral, Monsanto, Lisboa

De 30 de junho a 2 de julho



Confirmados:



Jungle, em formato DJ set

Quantic

DJ Nobu

Freddie Gibbs

Bem Bohmer

Donato Dozzy



SUMOL SUMMER FEST

Parque de Campismo do Inatel, junto à Praia de São João, Costa de Caparica

30 de junho e 1 de julho



30 de junho

Popcaan

Aya Nakamura

ProfJam

Bárbara Bandeira

Mishlawi



1 de julho

Whiz Khalifa

Matuê

Iann Dior

“Guerrilla Girls” com Blaya, Carla Prata, Cíntia, Eva Rap Diva, Muleca XIII, TVON e DJ Allexia

Mizzy Miles & Friends

Children of Zeus

FESTIVAL MATOSINHOS EM JAZZ

1 a 31 de julho

16 de julho: Kamaal Williams no Coreto do Parque Basílio Teles, Matosinhos

ROYAL BLOOD

Campo Pequeno, Lisboa, 2 de julho



BIA FERREIRA

Fórum Luísa Todi,Setúbal, 2 de julho



ROLLING LOUD

Praia da Rocha, Portimão, Algarve

De 5 a 7 de julho

Confirmado: Travis Scott (5 de julho), Playboi Carti (6 de julho) e Meek Mill ( de julho); Central Cee, D-Block Europe, Gucci Mane, Joey Bada$$, Kodak Black, Lil Uzi Vert e Wet Bed Gang e T-Rex, entre outros



KEVIN MORBY

Lisboa ao Vivo, 5 de julho

Hard Club, 6 de julho



NOS ALIVE

Passeio Marítimo de Algés, de 6 a 8 de julho



6 de julho

Palco NOS



Red Hot Chili Peppers

Black Keys

Puscifer

The Driver Era



Palco Heineken



Men I Trust

Spoon

Jacob Collier

Xinobi

Ibibio Sound Machine



WTF Clubbing



Yaya Bey

Club Makumba

Throes + The Shine

Kelman Duran & Pedro da Linha

Nídia

Ana Lua Caiano



7 de julho

Palco NOS



Arctic Monkeys

Lizzo

Lil Nas X

Idles

Linda Martini



Palco Heineken



Sylvan Esso

The Amazons

City and Colour

Morad

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Girl In Red



Palco Clubbing



Papillon

Neyna

Lhast

Yendry

Xtinto

Sleepytheprince

DJ Stá

Bashment



8 de julho

Palco NOS



Queens of the Stone Age

Sam Smith

Machine Gun Kelly

Carolina Deslandes + Bárbara Tinoco

Rüfüs du Sol



Palco Heineken



Angel Olsen

King Princess

Rina Sawayama

Tash Sultana

Branko



WTF Clubbing



Kelly Lee Owens

Boys Noize

Krystal Klear

Maelstrom & Louisahhh

Storm Mollison

Taahliah

Third Son

Yen Sung



RFM SOMNI

Praia do Relógio, Figueira da Foz, de 7 a 9 de julho



7 de julho

Blasterjaxx

D-Sturb

Example

James Hype

Julian Jordan

Pedro Cazanova

Rich & Mendes

8 de julho

Alok

Kshmr

Le Twins

Mariana Bo

Mike Williams

Rich & Mendes

Riton

Sevek



COOL JAZZ

Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Lionel Richie, 8 de julho, Filipe Karlsson

Kings of Convenience: 19 de julho

Snarky Puppy: 20 de julho

Van Morrison: 22 de julho

Ben Harper: 26 de julho (primeira parte: Bruno Pernadas)

Nena: 27 de julho (primeira parte: Joana Almeirante)

Tiago Bettencourt e Nena: 27 de julho

Norah Jones: 29 de julho (primeira parte: João Só com convidada especial, Mónica Teotónio)



MELVINS

Hard Club, Porto, 8 de julho

Capitólio, Lisboa, 9 de julho



SUPER BOCK SUPER ROCK

Herdade do Cabeço da Flauta, Meco, de 13 a 15 de julho



13 de julho

Palco Super Bock

James Murphy DJ Set

The Offspring

Franz Ferdinand

The Legendary Tigerman

Palco Pull&Bear

Father John Misty

Black Country, New Road

070 Shake

Palco LG

Noiserv

Tara Perdida

Sounds of All Colors by Calua e Nitry

Palco Somersby

2manydjs DJ Set

LX-90

Róisín Murphy

14 de julho

Palco Super Bock

Charlotte De Witte

The 1975

Wu-Tang Clan

Nile Rodgers & CHIC

Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra

Palco Pull&Bear

Caroline Polachek

Sampa The Great

Benny Sings

Palco LG

Holly Hood

Glockenwise

Amaura

Palco Somersby

Nuno Lopes

DJ Premier

BIIA

15 de julho

Palco Super Bock

Steve Lacy

Ezra Collective

Kaytranada

Parov Stelar

Kaleo

Palco Pull&Bear

L'Impératrice

PinkPantheress

Biig Piig

Palco LG

Tomás Wallenstein

Irma

Surma

Palco Somersby

BLOND:ISH

Moullinex Δ GPU Panic

Chico da Tina



MEO MARÉS VIVAS

Vila Nova de Gaia, de 14 a 16 de julho



14 de julho

Da Weasel

Jorge Palma

Os Quatro e Meia

15 de julho

J Balvin

Pablo Alborán

Carolina Deslandes + Bárbara Tinoco

Cláudia Pascoal

16 de julho

Black Eyed Peas

The Script

Xavier Rudd

Fernando Daniel

SUMMER OPENING

Parque de Santa Catarina, Funchal, Madeira



14 de julho

Bárbara Bandeira

Ivandro

João Borsch

Jovem Dionísio

15 de julho

Lon3r Johny

Luís Fernandes

Pongo



21 de julho

Dino D'Santiago

T-Rex

22 de julho

Hybrid Theory

Mara

Os Quatro e Meia

Papillon



BR FEST

Praia do Relógio, Figueira da Foz

15 e 16 de julho



15 de julho

Banda H1

Jovem Dionísio

Martinho da Vila

Melim

Pocah

---

Sertanejinho

Pegadinha



16 de julho

Gloria Groove

Kevin o Chris

Lexa

Tributo a Marília Mendonça

Zeca Pagodinho



--



Carmafest

Pegadinha



SCORPIONS

Altice Forum Braga, Braga, 16 de julho



ROD STEWART

Altice Arena, Lisboa, 16 de julho

HARRY STYLES

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, 18 de julho



WOODROCK FESTIVAL

Praia de Quiaios, Figueira da Foz, de 20 a 22 de julho

Confirmados: Blues Pills, The Black Wizards, Sunflowers e Maquina



PORTO BLUES FEST

Palácio de Cristal, Porto, 21 e 22 de julho

21 de julho: Montalvor, Greyhound's Washboard Band, Tia Carroll

22 de julho: Little Hands Blues Band, Alexander Dolgov & Porto Blues Fest Band, The Animals



FMM SINES

Sines e Porto Covo

De 22 a 29 de julho



Confirmados:



Bab L'Bluz (Marrocos/França)

Carminho (Portugal)

Céu (Brasil)

Cimafunk (Cuba)

Gilsons (Brasil)

Inna de Yard (Jamaica)

La Chica (França/Venezuela)

Lass (Senegal)

Lila Downs (México)

Maria João & Carlos Bica Quarteto "Close to You" (Portugal)

Nneka (Nigéria)

Rodrigo Cuevas (Espanha)

Rokia Koné (Mali)

Silvana Estrada (México)

The Selecter (Reino Unido)

Tinariwen (Povo Tuaregue - Mali)



LUDOVICO EINAUDI

Coliseu de Lisboa, 21 de julho

Pavilhão Rosa Mota, 22 de julho



VAGOS METAL FEST

Quinta da Ega, Vagos, de 3 a 5 de agosto



3 de agosto

Sepultura

Alestorm

Be'lakor

Besta

Corpus Christii

Dagara

Dieth

Dragon's Kiss

Sacred Sin

Vendetta FM

4 de agosto

Ugly Kid Joe

Tara Perdida

All Against

Gatecreeper

Glasya

Lecks Inc.

Megara

Nervosa

Seventh Storm

Viciously Hateful

5 de agosto

Triptykon

Belphegor

Heidevolk

Imperial Triumphant

Midnight

Monuments

Praetor

Process of Guilt

Pull the Trigger

Serrabulho

Urne

PONTE D'LIMA

Expolima, Ponte de Lima, 4 e 5 de agosto

Confirmados:

Wolfmother

Moullinex

David Bruno

José Pinhal Post Mortem Experience

CAIO

Gin Party Soundsystem

Capitão Fausto.



MEO SUDOESTE

Zambujeira do Mar, de 9 a 12 de agosto



9 de agosto

Palco MEO

David Guetta

Niall Horan

Giulia Be

Palco LG

Hybrid Theory

Bianca Barros

Sounds of Colors com Liliana Almeida e Naya Faquirá

10 de agosto

Palco MEO

Dennis

Bizarrap

Farruko

Ludmilla

Palco LG

Supa Squad

Edgar Domingos

Blacci

11 de agosto

Palco MEO

Karetus

Metro Boomin

Slow J

L7nnon

Palco LG

Papillon

Mizzy Miles

Leo 2745

12 de agosto

Palco MEO

Ivandro

Palco LG

Prodígio

Harold

Catarina Filipe

NEOPOP

Viana do Castelo, de 10 a 12 de agosto



10 de Agosto



ARTBAT

Cruz

David Moreira

Dubfire b3b Nicole Moudaber b3b Paco Osuna

Francesco Del Garda

Gromma

Honey Dijon

La La

LSDXOXO

Luisa

Mall Grab

Mind Against

Moses

Nuno Carneiro

PAN-POT

Partiboi69

Rui Vargas

Serginho

Surgeon (live)

Ze Salvador

11 de Agosto



Ben Klock

Catarina Silva

Cravo

Dasha Rush

FJAAK

Héctor Oaks

IMOGEN

Kolo55 aka Paul Ritch (live)

Lewis Fautzi

Maria Callapez

Oscar Mulero

Richie Hawtin

Ruuar

Salbany (live)

Solar

Tiago Carvalho

Tiago Fragateiro

Vasco Valente

Vil

VTSS

Zadig

12 de Agosto



Backbone

BIIA

Charlotte de Witte

Chris Liebing

Daria Kolosova x Etapp Kyle

Dax J

Diana Oliveira

Frank Maurel

Freshkitos

Nina Kraviz

Patrick Mason

Rebekah

Rødhåd

Shlømo



SONICBLAST FEST

Âncora, Caminha

De 10 a 12 de agosto



Confirmados:



Thurston Moore Group

The Black Angels

Dozer

Cripple

Black Phoenix

Imarhan

Hällas

Scowl

Spy

Sasquatch

Love Gang

Mythic Sunship

Etran de L'Aïr

Danava

Mirror Queen

Scatterbrainiac

OFF!

Acid King

EYEHATEGOD

Kadavar

A Place to Bury Strangers

Earthless

Church of Misery

Elder

Naxatras

Death Valley Girls

Mondo Generator

Frankie and the Witch Fingers

Black Rainbows

Weedpecker

Monarch

Spirit Mother

Acid Mammoth

El Alter del Holocausto

Kannan



BRAZIL GROOVE MUSIC

Multiusos de Guimarães, 15 e 19 de agosto



15 de agosto

Léo Santana

Treyce

Rich & Mendes



19 de agosto

Iza

Poesia Acústica

Marvvila



LUNA FEST

Praça do Comércio e Praça da Canção, Coimbra, de 16 a 20 de agosto



Confirmados:

Devo

A Certain Ratio

Gang of Four

Black Lips

Martin Dupont

The Fleshtone

The Buzzcocks

The Damned



VODAFONE PAREDES DE COURA

Paredes de Coura, de 16 a 19 de agosto



16 de agosto

Bicep (live)

Jessie Ware

Dry Cleaning

Yo La Tengo

Snail Mail

Squid

Special Interest

Julie

Evols

Chinaskee

Nuno Lopes

Frank Carter & The Rattlesnakes

17 de agosto

Fever Ray

Tim Bernardes

Loyle Carner

The Walkmen

The Brian Jonestown Massacre

Sudan Archives

Desire

Joe Unknown

Indignu

Avalon Emerson & the Charm

Sofia Kourtesis

18 de agosto

Little Simz

Yung Lean

Black Midi

Domi & JD Beck

Kenny Beats

Kokoroko

Calibro 35

Thus Love

MadMadMad

The Last Dinner Party

Expresso Transatlântico

19 de agosto

Lorde

Wilco

Explosions in the Sky

Sleaford Mods

A Garota Não

Lee Fields

Ascendant Vierge

Crack Cloud

Antal

Les Savy Fav

Yin Yin



O SOL DA CAPARICA

Parque Urbano da Costa da Caparica, de 17 a 20 de agosto



Quinta-feira, 17 de agosto

Palco DOM TÁPPARO: Carolina Deslandes, Dillaz, Léo Santana, Paulo Gonzo e Poesia Acústica

Palco KAVI MUSIC: Beatriz Rosário, Desconectados, Domingues, Fernando Cunha (convida Olavo Bilac, Rui Pregal da Cunha, Paulo Costa, Pedro Jóia e muito mais) e Sippinpurpp

Palco RED TAZZ: Chelsea Dinorath e Treyce

Palco MATRIZAUTO: Tay



Sexta-feira, 18 de agosto

Palco DOM TÁPPARO: Bispo, José Cid, Lon3r Johny, MC Pedrinho e T-Rex

Palco KAVI MUSIC: Yola Semedo

Palco RED TAZZ: Leo2745



Sábado, 19 de agosto

Palco DOM TÁPPARO: Chico da Tina, Deejay Telio, João Pedro Pais e Nininho Vaz Maia

Palco KAVI MUSIC: Badoxa, Jüra e Kappa Jotta

Palco RED TAZZ: Duque Província e Gaby



Domingo 20 de agosto

Palco DOM TÁPPARO: Ivandro, Matias Damásio, Regula e Valete

Palco RED TAZZ: Da Chick, Rita Laranjeira, Supa Squad e Tontos

Palco MATRIZAUTO: Damásio Brothers



FESTIVAL DO CRATO

De 22 a 26 de agosto

22 de agosto: Julinho KSD, Nininho Vaz Maia e Wet Bed Gang

24 de agosto: Os Quatro e Meia

25 de agosto: Two Door Cinema Club e Kura



FESTIVAL ENTREMURALHAS

Leiria, de 24 a 26 de agosto

24 de agosto: The Young Gods

25 de agosto: Clock DVA e Esplendor Geométrico



VILAR DE MOUROS

Vilar de Mouros, Caminha, de 26 a 28 de agosto



BJÖRK

Altice Arena, Lisboa, 1 de setembro



MEO KALORAMA

Lisboa, 31 de agosto, 1 e 2 de setembro



Confimados:

Arcade Fire

Aphex Twin

Florence + The Machine

The Blaze

Foals

Yeah Yeah Yeahs

Amyl and the Sniffers

Arca

Belle & Sebastien

FKJ

José Gonzalez

Lil Yachty

M83

Metronomy

Pablo Vittar

Sen Senra

Siouxsie

Slowthai

Young Fathers

BK

Capitão Fausto

Charlie Cunningham

CMAT

Dino d’Santiago

Ethel Cain

Eu.Clides

Joesef

Junior Boys

Nu Genea

Pongo

Rita Vian

Selma Uamusse

Shame

Tamino

Tulipa Ruiz

Holy Nothing

Hause Plants

Silk Nobre

Scúru Fitchádu

Curadoria Chelas É o Sítio

Ben UFO

Budino

Call Super B2B Anz Dinamarca

Gazzi

John Talabot

Moxie

Nicolas Lutz

Peach

Phoebe

Tijana T

Violet



CAETANO VELOSO

Coliseu de Lisboa, 9, 10 e 12 de setembro

Coliseu do Porto, 14 e 15 de setembro

FEIST

Coliseu de Lisboa, 21 de setembro



BENJAMIN CLEMENTINE

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de setembro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 23 de setembro



ANTÓNIO ZAMBUJO E MIGUEL ARAÚJO

Coliseu Micaelense, Ponta Delgada, Açores, 22 e 23 de setembro

Altice Arena, Lisboa, 6 e 7 de outubro

Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, Porto, 25, 26, 27 e 28 de outubro



5 SECONDS OF SUMMER

Campo Pequeno, Lisboa, 23 de setembro



AMPLIFEST

Hard Club, Porto, 23 e 24 de setembro

Confirmados: Sunn O)))



ECHO & THE BUNNYMEN

Aula Magna, Lisboa, 27 de setembro



BLINK-182

Altice Arena, Lisboa, 2 de outubro



LOUIS TOMLINSON

Altice Arena, Lisboa, 3 de outubro



THE NATIONAL

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 5 de outubro

Campo Pequeno, Lisboa, 6 e 7 de outubro

BRUTUS

Hard Club, Porto, 9 de outubro

Lisboa Ao Vivo, Lisboa, 10 de outubro



FERNANDO DANIEL

Altice Arena, Lisboa, 14 de outubro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 11 de novembro



DEXYS MIDNIGHT RUNNERS

Casino Estoril, Salão Preto e Prata, 20 de outubro



RUI VELOSO

Multiusos de Guimarães, 21 de outubro

Coliseu de Lisboa, 27 de outubro



PiL (Public Image Ltd)

Hard Club, Porto, 24 de outubro

LAV, Lisboa, 25 de outubro



THE SISTERS OF MERCY

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 26 de outubro

Hard Club, Porto, 27 de outubro



SALVADOR SOBRAL

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 27 de outubro

Casa da Música, Porto, 15 de novembro



WEYES BLOOD

Lisboa ao Vivo, 28 de outubro

Hard Club, Porto, 29 de outubro



BÁRBARA BANDEIRA

Campo Pequeno, Lisboa, 28 de ouubro



JUNGLE

Campo Pequeno, Lisboa, 29 de outubro

TITÃS

Altice Arena, Lisboa, 3 de novembro

CARMINHO

Coliseu de Lisboa, 3 de novembro

Coliseu do Porto, 10 de novembro



MADONNA

Altice Arena, Lisboa, 6 e 7 de novembro



MISTY FEST

Makaya McCraven e Matthew Halsall, Centro Cultural de Belém, Lisboa, 20 de novembro

Matthew Halsall na Casa da Música, Porto, 21 de novembro

John Grant na Casa da Música, Porto, 22 de novembro; Centro Cultural de Belém, Lisboa, 23 de novembro



MARISA MONTE

Altice Arena, Lisboa, 22 de novembro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 24 de novembro



ALICE PHOEBE LOU

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 30 de novembro



CAROLINA DESLANDES

Altice Arena, Lisboa, 30 de novembro

Pavilhão Rosa Mota, 7 de dezembro