Roger Waters anuncia digressão no Brasil

Roger Waters anunciou uma série de concertos no Brasil, integrados na digressão “This Is Not A Drill”, que passou por Lisboa em março.

O ex-Pink Floyd irá atuar no Brasil ainda este ano, com seis espetáculos para outubro e novembro.

A organização dos concertos é fruto de uma parceria entre a 30E e a Bonus Track, de Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer, com este último a ressalvar “a relevância do Brasil para os grandes nomes da música mundial”.

“Ter seis cidades brasileiras incluídas na última digressão de uma lenda do rock como Roger Waters reforça o respeito pelos fãs brasileiros, como também o reconhecimento conquistado pelo trabalho profissional realizado pelas equipas e empresas do segmento de concertos e festivais”, acrescentou, citado pelo blogue “Tenho Mais Discos Que Amigos”.

O primeiro concerto de Waters no Brasil está marcado para o dia 24 de outubro, na capital Brasília, seguindo-se o Rio de Janeiro (a 28), Porto Alegre (a 1 de novembro), Curitiba (a 4), Belo Horizonte (a 8) e São Paulo (a 11). Os bilhetes serão colocados à venda nos dias 24 e 25 de maio.