Revelado excerto da autobiografia de Rita Lee: "Um menino, rejeitado pela família por ser gay, disse-me que pensou desistir desta vida"

Acaba de ser publicada no Brasil a segunda autobiografia de Rita Lee. Antes de morrer, a cantora deixou pronta a segunda parte da história da sua vida, na qual se foca nos problemas de saúde que enfrentou nos últimos anos, abordando também a pandemia de covid-19. Esta semana, a edição brasileira da “Rolling Stone” publicou um excerto de “Rita Lee: Outra Biografia”, no qual a artista fala da sua relação com os fãs mais jovens.

"Volta e meia recebo cartinhas de fãs, e alguns são bem jovens. (…) Dia desses, um menino, rejeitado pela família por ser gay, me disse que pensou até em desistir desta vida, mas que ao ouvir minhas músicas decdiiu ficar. Dá vontade de pegar todos no colo e cantar baixinho no ouvido deles: ‘Você não está só, é só um nó que precisa ser desfeito’", escreveu Rita Lee.

Mais à frente, reflete: “Sinto que é mais complicado ser jovem hoje, já que nunca tivemos essa superpopulação no planeta: haja competitividade, culto à beleza, ter filho ou não, estudar, ralar para arranjar trabalho, ser mal remunerado. (…) Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada e dizer a ela que a barra é pesada mesmo, mas que a juventude está a ser favor e, de repente, a maré de tempestade muda.”

Pode ler o excerto da autobiografia aqui.

Em Portugal, a segunda autobiografia de Rita Lee será publicada este ano, juntamente com uma reedição da primeira, inicialmente editada em 2017.