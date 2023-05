Maynard James Keenan, dos Tool, atua vestido de mulher para protestar contra lei anti-LGBTQ: veja as fotos

Os Tool atuaram no passado fim de semana no festival Welcome to Rockville, em Daytona Beach, na Flórida (EUA), protagonizando um protesto em palco.

O vocalista Maynard James Keenan atuou vestido de mulher, manifestando-se contra as medidas cerceadoras das liberdades LGBTQ recentemente aprovadas naquele estado: uma delas impede menores de 18 anos de assistirem a espetáculos de drag queens.

Keenan, que em julho atua no festival NOS Alive com os Puscifer, “armado” com uma peruca loira, batom vermelho e seios falsos, poderá ter infringido essa nova lei, já que o Welcome to Rockville é um festival acessível a todas as idades, noticia o “Consequence of Sound”.

Veja as fotos: