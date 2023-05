MARO: “Quando a Billie Eilish fez ‘like’ à capa do meu álbum fiquei: ‘como é que ela chegou aqui?’”

MARO refletiu no podcast Posto Emissor sobre as reações e elogios que recebeu por parte de artistas como Justin Timberlake, Tracy Chapman ou, mais recentemente, Billie Eilish, que colocou um inesperado “gosto” numa publicação no seu Instagram com a capa do novo álbum, "hortelã". “Na altura, fiquei: ‘não percebo como é que ela chegou aqui?’”.

“O que acho que [essas coisas fazem] é dar-me uma espécie de moral”, continua MARO, “de repente, vês que estás a chegar a certos sítios e que há pessoas que tu admiras que gostam, seguem e têm vontade de mostrar que gostam”.

Ouça a resposta completa a partir dos 47 minutos e 13 segundos.