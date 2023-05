Victoria De Angelis (Måneskin): “Em Itália, as pessoas ainda acreditam que ser homossexual é pecado”

A baixista dos Måneskin, Victoria De Angelis, considera que a Itália, país de origem da banda, é ainda “muito conservador” no que toca à homossexualidade.

Victoria admitiu ter-se sentido “desconfortável” com as reações dos seus conterrâneos, ao namorar com mulheres. “As pessoas olhavam para mim de lado”, disse, ao jornal “The Big Issue”. “São coisas que te deixam desconfortável, mesmo que não sejam nada de especial, quando comparado com aquilo por que outras pessoas passam. Mas eu gostava que fosse completamente normal”.

A baixista mostrou-se esperançosa no futuro, ainda que veja Itália como “um país muito conservador”. “É um país muito católico e, por causa disso, as pessoas ainda acreditam que ser homossexual é pecado”, continuou.

“Felizmente, as novas gerações estão a abrir mais a mente: mesmo que sejam religiosos, aprendem a respeitar e a tolerar a sexualidade dos outros. É um primeiro passo, vai levar algum tempo”.

Para Victoria, os Måneskin significam “liberdade”. “Gostávamos de viver num mundo onde todos possam sentir-se seguros e ser o que são, sem terem de lidar com racismo, homofobia, misoginia ou violência de qualquer espécie”, rematou.