“Ontem em Cannes, com o meu amor”: Dua Lipa apresenta-se pela primeira vez em público com o namorado, o realizador Romain Gavras

Dua Lipa esteve presente na edição deste ano do Festival de Cinema de Cannes, apresentando-se pela primeira vez ao lado do seu namorado, o realizador Romain Gavras.

O casal, descreve a “Billboard”, desfilou na passadeira vermelha de “Omar La Fraise”, comédia dramática de Élias Belkeddar. No Instagram, a artista assinalou o facto com várias fotografias e a legenda: “ontem, em Cannes, com o meu amor”.

Dua Lipa já tinha sido vista na companhia de Gavras em fevereiro, numa festa em Londres e na Semana da Moda de Paris. O realizador, ex-namorado de Rita Ora, já trabalhou com nomes como Jay-Z e Kanye West, M.I.A. e Justice.

Veja as fotos: