Aleluia: Alison Goldfrapp voltou à pista de dança

Há exatamente 20 anos, os Goldfrapp trocaram as paisagens melancólicas de “Felt Mountain” (2000), precioso primeiro álbum, pelo suor e luxúria de uma pista de dança chamada “Black Cherry”. Depois de canções como ‘Train’ ou ‘Strict Machine’ certificarem Alison Goldfrapp e Will Gregory como forças emergentes do electropop, “Supernature” (2005) levou-os ainda mais adiante nesse excitante caminho dançável em temas tão efervescentes quanto ‘Ooh La La’ ou ‘Ride a White Horse’. Após quatro álbuns que refletiram um certo desnorte do duo, a vocalista resolveu, agora, aventurar-se num infeccioso primeiro álbum a solo, “The Love Invention”, projetando-se novamente para o reino dos clubes noturnos como se os sintetizadores bojudos de ‘Strict Machine’ a tivessem conquistado ontem.

