Hoje há concerto dos Coldplay: as canções que eles ainda não tocaram em Coimbra

‘Orphans’, canção integrada no álbum “Everyday Life”, substituiu a mais velhinha ‘In My Place’; ‘Aeterna’ seguiu-se a ‘Hymn for the Weekend’, num prolongamento da segunda passagem pelo palco B; e ‘Shiver’, canção do primeiríssimo álbum, substituiu a contemporânea ‘Don’t Panic’, interpretada na noite de estreia.

Uma revisão da ‘matéria dada’ nos 11 concertos da banda no Brasil no passado mês de março, os espetáculos imediatamente anteriores ao início da manga europeia, permite confiar que outras canções serão resgatadas ao ‘baú’ nas últimas datas de Coimbra, sábado e domingo. Há mais de dezena e meia de canções que os Coldplay distribuíram pelos concertos de Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo e que ainda não tiveram direito a apresentação em Coimbra:

‘Let Somebody Go’

‘Gravity’

‘Charlie Brown’

‘A Head Full of Dreams’

‘Coloratura’

‘Cry Cry Cry’

‘Everything’s Not Lost’

‘Green Eyes’

‘Everglow’

‘One World’

‘Fly On’

‘Every Teardrop Is a Waterfall’

‘Us Agains the World’

‘Strawberry Swing’

‘Parachutes’

‘Champion of the World’

Veja aqui a interpretação de algumas ao vivo no Brasil: