Billie Eilish e Jesse Rutherford estão separados

Chegou ao fim a relação entre Billie Eilish e Jesse Rutherford, vocalista dos The Neighborhood, após sete meses de namoro.

Billie e Jesse, dez anos mais velho que a artista, tinham confirmado o seu namoro em novembro. Um representante de Billie afirmou agora, ao website “Page Six”, que o casal se separou. “Mas continuam amigos”, acrescentou.

Em entrevista à “Vanity Fair”, no mesmo mês em que tornou pública a relação entre ambos, Billie Eilish afirmou ter sido ela a “perseguir” Jesse Rutherford. “Cheguei a um ponto na minha vida onde a pessoa que eu achava a mais apetecível do mundo me conhecia, como ainda a consegui sacar”, disse então.