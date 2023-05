Lambchop vão dar concertos em Lisboa e Porto

Os Lambchop são a mais recente confirmação do Misty Fest. O projeto de Kurt Wagner irá atuar na Casa da Música (Porto) a 21 de novembro e no CCB (Lisboa) a 22 do mesmo mês.

Estes dois concertos estão inseridos na nova digressão europeia de Kurt Wagner, que se apresentará ao lado do músico e produtor Andrew Broder para uma sessão intimista, ao piano. Do repertório farão parte vários temas clássicos dos Lambchop, com uma roupagem diferente.

Os bilhetes para ambos os concertos serão colocados à venda esta sexta-feira, 19 de maio. Do cartaz do Misty Fest já faziam parte nomes como Nadine Khouri e Makaya McCraven.