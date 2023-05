Marilyn Manson mostra primeira canção nova desde alegações de abusos sexuais

Marilyn Manson anunciou estar a trabalhar em canções novas, as primeiras desde que foi acusado de abusos sexuais por várias mulheres.

Nas redes sociais, das quais esteve afastado ao longo do último ano, o músico partilhou duas fotografias suas, a preto e branco, que o mostram a cantar para um microfone. As fotografias foram tiradas pela sua esposa, Lindsay Usich.

Manson não deu mais detalhes acerca do que poderá vir aí. O seu último álbum, "We Are Chaos", data de 2020.

Veja as fotos: