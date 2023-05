A Garota Não e B Fachada dão concertos grátis no terraço do Lux, em Lisboa

Começa no próximo dia 25 de maio um ciclo de concertos de entrada grátis, no terraço do Lux, em Lisboa. Neste ciclo, chamado “Até Há Vista”, atuarão B Fachada, A Garota Não, Margarida Campelo e David & Miguel, entre outros.

“Há um terraço no Lux-Frágil que também é um palco, que também é uma pista de dança, que também é um salão de festas, que também é uma varanda sobre o rio. A partir de 25 de maio, o terraço vai ser de todas essas coisas ao mesmo tempo: há concertos, há DJs, há cocktails… Até Há Vista!”, pode ler-se na apresentação do ciclo.

A entrada é livre, mediante lotação do espaço, e o terraço estará aberto entre as 18h e as 23h.

25 de maio

Indi Mateta

A Garota Não (live)

Rai

15 de junho

Renato Cruz Santos

David & Miguel (live)

Shrumate

29 de junho

Anya

B Fachada (live)

Lizatron

20 de julho

Ana Pacheco

Margarida Campelo (live)

Trol2000

31 de agosto

Dj Danifox

Afrokillerz (live)

King Kami