Canção vencedora da Eurovisão é um plágio? Ouça e compare

A cantora sueca Loreen venceu a edição deste ano da Eurovisão, no passado sábado, com ‘Tattoo’, mas nem tudo foram razões para celebrar: no caminho até à vitória, surgiram várias alegações de plágio, com a canção a ser comparada a um grande sucesso dos ABBA, ‘The Winner Takes It All’, e a ‘Flying Free’, tema de 1999 atribuído a DJs ligados ao clube noturno espanhol Pont Aeri.

“Levo isso como um elogio”, terá dito Loreen sobre as comparações ao êxito dos ABBA. Já as parecenças com ‘Flying Free’ foram inicialmente notadas pelo jornal espanhol “ABC”, que escreveu, em março: “a fronteira entre o plágio e a homenagem é muito subtil nesta canção. Os primeiros acordes de ‘Tattoo’ são tão semelhantes com os de ‘Flying Free’ que não tardou muito que, nas redes, houvesse quem as misturasse ao ponto de as notas encaixarem com precisão”.